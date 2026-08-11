La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció avances en la consulta pública de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De acuerdo con la CIRT, el diálogo y la apertura mostrados por las autoridades permitieron revisar temas relacionados con la libertad editorial, la autorregulación de los medios y la actuación de las defensorías y derechos de las audiencias; también se analizó la viabilidad económica de los medios mexicanos frente a las redes sociales y plataformas extranjeras.

Comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV sobre el derecho de las audiencias (@cirtmx / x)

CIRT asegura que la CRT no revisará contenidos editoriales

La CIRT señaló que la CRT le informó que su intervención ocurriría únicamente cuando una persona presente una queja ante el medio y se limitaría a cuestiones procedimentales.

Según la CIRT, la autoridad no intervendría en los contenidos editoriales ni en las decisiones de los defensores de las audiencias de cada medio.

La consulta pública acumula más de 2 mil comentarios ciudadanos y la CIRT indicó que permanecerá atenta a las propuestas y al documento definitivo que deberá ser aprobado por el Pleno de la CRT.

CIRT critica nuevos lineamientos para las audiencias; los califica de "ambiguos" (Especial)

La Cámara también reiteró su compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información, y sostuvo que una regulación equilibrada de los Derechos de las Audiencias debe fortalecer la pluralidad, la democracia y las libertades en México, tanto en radio y televisión como en otras plataformas digitales.

La CIRT adelantó que fijará una postura una vez que se conozca la versión final de los lineamientos de los derechos de las audiencias.