Claudia Sheinbaum reveló cómo transcurre su día como presidenta de México en Palacio Nacional, a menos de un mes de iniciar su tercer año de gobierno.

Durante la mañanera del 2 de septiembre de 2026, tras presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México explicó que trabaja de lunes a jueves en la sede presidencial y dedica los fines de semana a giras por el país.

Su jornada inicia a las 7:00 horas con la reunión del Gabinete de Seguridad, seguida de la mañanera y encuentros con distintos sectores.

Claudia Sheinbaum aseguró que las giras por México le llenan de energía.

Un día de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, reveló que su día inicia con la reunión del Gabinete de Seguridad, que se lleva a cabo a las 7:00 horas.

A las 7:30 inicia la conferencia mañanera y toma un desayuno antes de iniciar reuniones de diverso tipo entre las 10:00 y las 10:30 horas.

Dichas reuniones se llevan a cabo de lunes a viernes a las que son convocados los gabinetes de salud, economía y otros equipos de trabajo dependiendo del día, quienes ya tienen una agenda definida.

De lunes a jueves también recibe a visitantes de todo tipo como banqueros, empresarios, líderes sindicales, deportistas, artistas y más.

Claudia Sheibaum: giras me llenan de energía

Claudia Sheinbaum, normalmente acude a giras por el país de jueves a domingo de cada semana, donde inaugura o supervisa obras y realiza otras reuniones.

La presidenta de México reveló que lo que más le llena de energía son dichas giras de trabajo por el país, luego de decir que hasta ahora ha recorrido el equivalente a darle 2.6 vueltas a la Tierra.