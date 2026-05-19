Claudia Sheinbaum reveló que conduce un Chevrolet Aveo desde antes de ser presidenta, vehículo que aún conserva desde su etapa como académica en la UNAM.

El Aveo, por cierto, es el auto que uso desde hace muchos años. Decían que era el favorito desde antes que llegara al gobierno, cuando era académica de la UNAM Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante el anuncio de General Motors México en Toluca, la presidenta de México defendió el uso de autos compactos por sus menores emisiones, mientras GM anunció inversiones para fabricar el Aveo y la Captiva en México.

A partir de 2027, el Aveo dejará de importarse desde Asia y se ensamblará en Ramos Arizpe, fortaleciendo la producción nacional y el mercado interno.

Claudia Sheinbaum maneja un Aveo desde antes de ser presidenta de México

Claudia Sheinbaum confirmó que todavía conserva el Chevrolet Aveo que utilizaba desde su etapa como académica de la UNAM, mucho antes de asumir el cargo en Palacio Nacional.

“Sigo teniendo mi Aveo, siempre he pensado que el auto compacto es el que genera menos emisiones”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Sigo teniendo mi Aveo”, comentó la presidenta durante el evento, donde además defendió el uso de autos compactos por generar menos emisiones contaminantes.

Durante el anuncio, Francisco Garza, CEO de GM México, destacó que el Aveo es actualmente el vehículo más vendido del país y también “el favorito de la presidenta”.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló que tanto el Aveo como el Chevrolet Groove eran importados desde Asia debido a los menores costos de producción, pero ahora la apuesta será fabricar más componentes en territorio mexicano.

Por lo que Chevrolet Aveo dejará de importarse desde Asia para comenzar a ensamblarse en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, a partir de 2027.

Cabe mencionar que el Chevrolet Aveo se ha mantenido como uno de los autos más populares entre los mexicanos gracias a su precio accesible, rendimiento de combustible y equipamiento en seguridad.

La versión 2026 del Aveo, modelo que conduce actualmente Claudia Sheinbaum, incluye seis bolsas de aire, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, además de un motor de 1.5 litros.