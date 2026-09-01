Después de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum iniciará oficialmente su gira por México, en la que se espera que visite los siguientes estados:
- Morelos
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Colima
- Jalisco
- Nayarit
- Nuevo León
- Coahuila
Como parte de un ejercicio de presentación de avances y rendición de cuentas al pueblo mexicano, las actividades de Claudia Sheinbaum comenzarán el jueves 3 y finalizará el domingo 6 de septiembre de 2026.
¿Cuándo y dónde será la gira de Claudia Sheinbaum? Agenda del 3 al 6 de septiembre de 2026
La agenda de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum está programada para llevarse a cabo en 10 estados del 3 al 6 de septiembre de 2026.
Aunque el programa todavía puede sufrir cambios, se espera que estos sean los horarios y fechas de las actividades.
Jueves 3 de septiembre:
- 07:30 h. Mañanera del Pueblo: en Palacio Nacional, CDMX
- 11:15 h. 50 Aniversario del Heroico Colegio Militar: en Plaza de Maniobras del Heroico Colegio Militar, CDMX
- 14:00 h. Honestidad y resultados en Morelos: en Plaza de Armas General Emiliano Zapata, Morelos
- 18:00 h. Honestidad y resultados en Durango: en Feria Nacional Francisco Villa, Durango
Viernes 4 de septiembre:
- 07:30 h. Conferencia de prensa: en 52 Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, Zacatecas
- 10:30 h. Honestidad y resultados en Zacatecas: en Plaza de Armas, Zacatecas
- 14:30 h. Honestidad y resultados en San Luis Potosí: en Centro de Convenciones, San Luis Potosí
- 18:00 h. Honestidad y resultados en Aguascalientes: en Megavelaria, Aguascalientes
Sábado 5 de septiembre:
- 10:15 h. Honestidad y resultados en Colima: en Unidad Deportiva Morelos, Colima
- 14:30 h. Honestidad y resultados en Jalisco: en Valle de la Arena VFG, en Jalisco
- 18:45 h. Honestidad y resultados en Nayarit: en Explanada de la Feria, Nayarit.
Domingo 6 de septiembre:
- 10:30 h. Honestidad y resultados en Nuevo León: en Explanada de los Héroes, Nuevo León
- 13:15 h. Honestidad y resultados en Coahuila: en Auditorio Las Maravillas, Coahuila
¿Qué pasará con la mañanera durante la gira de Shenbaum?
Durante la gira, la presidenta Claudia Sheinbaum transmitirá La Mañanera del Pueblo desde los estados que visite.
Sus actividades se suspenderán los días 15 y 16 de septiembre debido a los festejos de la Independencia de México.