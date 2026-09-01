Después de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum iniciará oficialmente su gira por México, en la que se espera que visite los siguientes estados:

Morelos Durango Zacatecas San Luis Potosí Aguascalientes Colima Jalisco Nayarit Nuevo León Coahuila

Como parte de un ejercicio de presentación de avances y rendición de cuentas al pueblo mexicano, las actividades de Claudia Sheinbaum comenzarán el jueves 3 y finalizará el domingo 6 de septiembre de 2026.

¿Cuándo y dónde será la gira de Claudia Sheinbaum? Agenda del 3 al 6 de septiembre de 2026

La agenda de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum está programada para llevarse a cabo en 10 estados del 3 al 6 de septiembre de 2026.

Gira de Claudia Sheinbaum

Aunque el programa todavía puede sufrir cambios , se espera que estos sean los horarios y fechas de las actividades.

Jueves 3 de septiembre:

07:30 h. Mañanera del Pueblo: en Palacio Nacional, CDMX

11:15 h. 50 Aniversario del Heroico Colegio Militar: en Plaza de Maniobras del Heroico Colegio Militar, CDMX

14:00 h. Honestidad y resultados en Morelos: en Plaza de Armas General Emiliano Zapata, Morelos

18:00 h. Honestidad y resultados en Durango: en Feria Nacional Francisco Villa, Durango

Viernes 4 de septiembre:

07:30 h. Conferencia de prensa: en 52 Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, Zacatecas

10:30 h. Honestidad y resultados en Zacatecas: en Plaza de Armas, Zacatecas

14:30 h. Honestidad y resultados en San Luis Potosí: en Centro de Convenciones, San Luis Potosí

18:00 h. Honestidad y resultados en Aguascalientes: en Megavelaria, Aguascalientes

Sábado 5 de septiembre:

10:15 h. Honestidad y resultados en Colima: en Unidad Deportiva Morelos, Colima

14:30 h. Honestidad y resultados en Jalisco: en Valle de la Arena VFG, en Jalisco

18:45 h. Honestidad y resultados en Nayarit: en Explanada de la Feria, Nayarit.

Domingo 6 de septiembre:

10:30 h. Honestidad y resultados en Nuevo León: en Explanada de los Héroes, Nuevo León

13:15 h. Honestidad y resultados en Coahuila: en Auditorio Las Maravillas, Coahuila

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

¿Qué pasará con la mañanera durante la gira de Shenbaum?

Durante la gira, la presidenta Claudia Sheinbaum transmitirá La Mañanera del Pueblo desde los estados que visite.

Sus actividades se suspenderán los días 15 y 16 de septiembre debido a los festejos de la Independencia de México.