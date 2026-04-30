En el marco del Día del Niño, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió con un pequeño reportero cuáles eran sus sueños cuando era niña y cuáles de ellos logró cumplir.

Durante su conferencia matutina del jueves 30 de abril de 2026, la mandataria respondió a tres preguntas formuladas por el menor, quien le cuestionó si alguna vez imaginó llegar a la Presidencia de la República.

“Fíjate que nunca me lo imaginé. Yo quería ser maestra de la universidad; ese era mi sueño. Y también bailarina, porque estudiaba ballet”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El sueño de Sheinbaum que sí se cumplió de cuándo era niña

Aunque aseguró que nunca pensó en convertirse en presidenta, Sheinbaum destacó que uno de sus mayores sueños de infancia sí se hizo realidad: ser profesora universitaria.

Antes de ocupar la Presidencia, la mandataria se desempeñó como académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde desarrolló una sólida trayectoria.

Cuenta con el grado de Investigadora Titular B con definitividad y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II, en el área de sistemas mecánicos, energéticos y de transporte.

Sin embargo, al asumir la Presidencia de México, tuvo que separarse temporalmente de sus funciones como docente.

Dentro de la UNAM, Sheinbaum también ocupó diversos cargos relevantes a lo largo de su carrera:

Consejera Técnica en la Facultad de Ciencias (1983–1985)

Delegada al Congreso Universitario en la Facultad de Ingeniería (1990)

Consultora para Naciones Unidas en el World Energy Assessment 2000, en colaboración con el PNUD

Sheinbaum recordó el ballet en el Día del Niño

También en la respuesta de la presidenta Sheinbaum recordó que cuando ella era niña tuvo la oportunidad de practicar ballet, disciplina que la llevó a pensar que podía ser su profesión cuando creciera.

De hecho la presidenta Sheinbaum practicó esta disciplina desde los 6 hasta los 19 años de edad, por lo que la danza sí era algo que le apasionaba cuando era pequeña.

Incluso en ocasiones la presidenta Sheinbaum ha compartido su amor por el ballet desde redes sociales, recordando los aprendizajes que le dejó esta disciplina a lo largo de su vida como: