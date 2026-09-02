La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue una de las figuras políticas que no asistieron al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado el lunes 1 de septiembre de 2026.

Durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional también destacaron las ausencias de otros personajes políticos, incluidos algunos integrantes y figuras cercanas a la Cuarta Transformación.

La presentación del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum se realizó a las 11:00 horas en Palacio Nacional, con la presencia de representantes de los Poderes de la Unión, integrantes del Gabinete federal, gobernadores y gobernadoras.

¿Quiénes fueron los políticos ausentes al Segundo Informe de Sheinbaum?

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, entre los políticos que no asistieron al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, además de Maru Campos, se encuentran:

Las ausencias llamaron la atención debido a la relevancia política de algunos de estos personajes y su cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Quienes sí estuvieron presentes durante el primer informe de la presidenta Sheinbaum.

¿Por qué Maru Campos no asistió al Segundo Informe de Sheinbaum?

Aunque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue invitada al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, no confirmó su asistencia ante medios locales, previamente y ni explicó públicamente los motivos de su ausencia.

Cabe recordar que Maru Campos fue señalada por presuntamente permitir la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad realizados en Chihuahua sin notificar previamente al Gobierno federal.

Esta situación generó críticas en su contra y derivó en un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los detalles sobre la presunta entrada o participación no autorizada de agentes extranjeros en un operativo de seguridad.