Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación sólida del 71.1% al 12 de agosto de 2026, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx.
El respaldo ciudadano se refleja en un 60.7% que aprueba “mucho” la gestión de la presidenta de México y un 10.4% que la aprueba “algo”, mientras la desaprobación se ubica en 18.8%.
Paralelamente, la “mañanera del pueblo” alcanza una penetración diaria del 62.7% de la población, con redes sociales como principal canal de difusión.
Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum
La aprobación de Claudia Sheinbaum mantiene una trayectoria sólida por encima del 70%, mostrando variaciones mínimas en las mediciones recientes de la encuesta de MetricsMx.
Del 71.1% que aprueba la labor de la presidenta de México al 12 de agosto de 2026, un 60.7% manifiesta que la aprueba “mucho” y un 10.4% la aprueba “algo”.
En contraparte, la desaprobación se ubicó en un 18.8% (14.8% “desaprueba mucho” y 4.0% “desaprueba algo”).
Este resultado sigue a un 72.1% de aprobación obtenido el 5 de agosto, donde el 61.5% aprobaba “mucho” su labor, y al 75.3% registrado a finales de julio, que ha sido el punto más alto del periodo reciente para Claudia Sheinbaum.
Medios digitales lideran la audiencia de la “mañanera del “pueblo”
La encuesta de MetricsMx revela el amplio alcance que posee la mañanera del pueblo.
Mientras que el 62.7% de los ciudadanos le da seguimiento diario, un 29.1% de los encuestados declaró que no lo hace, y un 8.2% señaló que no sabe de su existencia.
En cuanto a los canales que utiliza la ciudadanía para enterarse de la mañanera, las redes sociales se consolidan como el medio principal con un 37.9% de las menciones.
La televisión se ubica en segundo lugar con un 23.4%, seguida por la radio con un 17.4% y la prensa escrita con un 6.7%.
Por otro lado, un 5.2% de los encuestados se entera de la mañanera del pueblo a través de comentarios de la gente, un 1.5% por otra vía, y un 7.9% declaró que no sigue la transmisión.
Metodología de la encuesta de MetricsMx
La última encuesta de MetricsMx fue levantada el 12 de agosto de 2026 mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a mayores de edad en todo México.
El estudio utilizó un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando la distribución de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 30 de julio de 2026, ponderado por edad, género y residencia.
Cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%.