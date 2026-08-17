Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación sólida del 71.1% al 12 de agosto de 2026, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx.

El respaldo ciudadano se refleja en un 60.7% que aprueba “mucho” la gestión de la presidenta de México y un 10.4% que la aprueba “algo”, mientras la desaprobación se ubica en 18.8%.

Paralelamente, la “mañanera del pueblo” alcanza una penetración diaria del 62.7% de la población, con redes sociales como principal canal de difusión.

6 de cada 10 se enteran de la Mañanera; aprobación de Sheinbaum llega a 71.1% ( SDPNoticias)

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

La aprobación de Claudia Sheinbaum mantiene una trayectoria sólida por encima del 70%, mostrando variaciones mínimas en las mediciones recientes de la encuesta de MetricsMx.

Del 71.1% que aprueba la labor de la presidenta de México al 12 de agosto de 2026, un 60.7% manifiesta que la aprueba “mucho” y un 10.4% la aprueba “algo”.

En contraparte, la desaprobación se ubicó en un 18.8% (14.8% “desaprueba mucho” y 4.0% “desaprueba algo”).

Este resultado sigue a un 72.1% de aprobación obtenido el 5 de agosto, donde el 61.5% aprobaba “mucho” su labor, y al 75.3% registrado a finales de julio, que ha sido el punto más alto del periodo reciente para Claudia Sheinbaum.

Aprobación de Claudia Sheinbaum, 71.1% ( SDPNoticias)

Medios digitales lideran la audiencia de la “mañanera del “pueblo”

La encuesta de MetricsMx revela el amplio alcance que posee la mañanera del pueblo.

Mientras que el 62.7% de los ciudadanos le da seguimiento diario, un 29.1% de los encuestados declaró que no lo hace, y un 8.2% señaló que no sabe de su existencia.

6 de cada 10 se enteran de la Mañanera ( SDPNoticias)

En cuanto a los canales que utiliza la ciudadanía para enterarse de la mañanera, las redes sociales se consolidan como el medio principal con un 37.9% de las menciones.

La televisión se ubica en segundo lugar con un 23.4%, seguida por la radio con un 17.4% y la prensa escrita con un 6.7%.

Por otro lado, un 5.2% de los encuestados se entera de la mañanera del pueblo a través de comentarios de la gente, un 1.5% por otra vía, y un 7.9% declaró que no sigue la transmisión.

37.9% se enteran de la mañanera del pueblo por redes sociales ( SDPNoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

La última encuesta de MetricsMx fue levantada el 12 de agosto de 2026 mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a mayores de edad en todo México.

El estudio utilizó un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando la distribución de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 30 de julio de 2026, ponderado por edad, género y residencia.

Cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%.