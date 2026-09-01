La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Segundo Informe de Gobierno este 1 de septiembre de 2026 luciendo un traje con falda color lila, adornado con bordados tradicionales de Chiapas.

El diseño, elaborado por Thelma Islas y confeccionado por Adriana Herrera, destacó por incorporar elementos de la tradición textil indígena, con los que la presidenta busca reconocer el trabajo artesanal y la riqueza cultural de México.

La elección de prendas con bordados regionales se ha convertido en un sello distintivo de Claudia Sheinbaum Pardo en actos oficiales.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Bordados de Chiapas destacan en vestuario de Claudia Sheinbaum para su Segundo Informe

Este martes, Claudia Sheinbaum presentó su informe de gobierno por el segundo año de administración como parte de la rendición de cuentas que obliga el artículo 69 de la Constitución Mexicana.

De acuerdo con la información, el atuendo que utilizó Claudia Sheinbaum para su Segundo Informe es un diseño original de Thelma Islas, quien también diseñó el vestido que portó en el 215° Grito de Independencia.

Adriana Herrera habría sido la modista de Sheinbaum para este Segundo Informe, en el que dió a conocer los principales resultados en materia económica, social, de seguridad y de infraestructura.

El vestido color lila con bordados de Chiapas destacó durante la ceremonia oficial del Segundo Informe, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum lució con elegancia que la caracteriza.

La elección de prendas con bordados tradicionales se ha convertido en una característica de la vestimenta de la presidenta Claudia Sheinbaum en eventos de especial relevancia.

En ocasiones anteriores, Sheinbaum también ha utilizado piezas elaboradas con técnicas artesanales de distintas regiones, con lo que ha dado visibilidad a las comunidades dedicadas a preservar estas expresiones culturales.