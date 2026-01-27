Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que va a informar detalles de la suspensión de petróleo a Cuba, luego de la respuesta al respecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se va a informar como lo afirmó la presidenta” Pemex

Así lo dijo Pemex al equipo de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula al final de su programa, luego de que varios medios han buscado detalles de la situación con Pemex.

Bloomberg, quien informó de la suspensión de petróleo a Cuba dijo que no logró una reacción de Pemex, así como La Jornada.

Pemex sigue sin explicar razones de suspensión de petróleo a Cuba y cuándo se reanudará

Previamente, Ciro Gómez Leyva dijo en su programa que pediría detalles sobre las razones para la suspensión de petróleo a Cuba y cuándo se reanudaría , a pesar del silencio de Pemex.

“Vamos a hacer nuestro trabajo, difícilmente vamos a tener una respuesta…vamos a preguntarle a la dirección de Pemex, a ver si nos pueden dar la información de cuál fue la razón para no hacer este envío… y cuándo calcula retomar el envío de petróleo a Cuba… ya preguntamos a Pemex” Ciro Gómez Leyva

No obstante, la respuesta de “se va a informar como lo afirmó la presidenta” igualmente fue insatisfactoria para el periodista dado que no hay una fecha , siguen sin conocerse las razones especificas de la suspensión, ni cuándo se van a retomar los envíos de petróleo.

Claudia Sheinbaum confirma suspensión de petróleo a Cuba pero señala que ayuda humanitaria seguirá

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo previamente en su conferencia mañanera de este 27 de enero que las decisiones del gobierno de México y de Pemex son soberanas, ello ante las versiones de que la suspensión se debe a presiones de Estados Unidos.

En su respuesta, que se leyó como una confirmación de la suspensión de petróleo a Cuba, dijo que México va a seguir siendo solidario con la isla como lo han hecho gobiernos pasados.

Lo que sí detalló Claudia Sheinbaum en su respuesta es que van a seguir las modalidades de venta o ayuda humanitaria a Cuba y que ello dependerá del momento.