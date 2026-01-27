PRI exige aclarar de manera detallada cuánto petróleo envió México a Cuba en 2024 y 2025 y a qué precio.

La diputada federal Verónica Martínez solicitó transparencia sobre exportaciones de petróleo a Cuba, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una situación financiera complicada.

Diputada del PRI exige aclarar cuánto petróleo envió México a Cuba

Verónica Martínez, diputada de Coahuila por el PRI, solicitó a los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Pemex informar de manera detallada sobre el petróleo enviado a Cuba.

Así como las condiciones de precio bajo las cuales se realizaron dichas operaciones durante los años 2024 y 2025.

Pemex frena envío de petróleo a Cuba y desata dudas, reporta Bloomberg (Michelle rojas)

Mediante un Punto de Acuerdo, Verónica Martínez pidió que se especifique:

Cuánto crudo y combustibles se exportaron

A qué precio

Bajo qué base legal y contractual

Y qué impacto tuvieron en el mercado interno

Además, solicitó que se especifiquen los criterios técnicos y económicos empleados para priorizar la exportación frente al abastecimiento del mercado interno .

PRI exige transparentar los ingresos por exportaciones de petróleo a Cuba

Verónica Martínez exhortó a las dependencias federales a transparentar los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo a Cuba, así como el destino de los recursos.

Y es que destacó que las exportaciones a Cuba se hicieron mientras que los precios de gasolina siguen altos en México, y Pemex enfrenta una situación financiera complicada.

Verónica Martínez dejó en claro que su solicitud no busca cuestionar las relaciones diplomáticas o comerciales de México con Cuba .

Sino garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administra una riqueza estratégica nacional, y si su gestión contribuye a mitigar el alto costo de los combustibles.

Para Verónica Martínez, la política energética debe priorizar el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y el fortalecimiento de la soberanía energética nacional.