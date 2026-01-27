México, gobernado por Claudia Sheinbaum, canceló sus envíos de petróleo a Cuba por presunta presión de Estados Unidos, de acuerdo con información de Bloomberg publicada este lunes 26 de enero.

Según los documentos revisados así como el calendario de envíos, el cargamento debió enviarse a mediados de enero y llegar a Cuba antes de que finalice el mes.

El buque que trasladaría el envío de crudo sería el Swift Galaxy para sumar más petróleo a los 17.7 millones de barriles que envió entre mayo y noviembre mediante la filial Gasolinas Bienestar.

¿Confirmará Claudia Sheinbaum cancelación de envío de petroleo a Cuba?

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la toma de control de la industria petrolera de Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que seguiría enviando petróleo a Cuba como ayuda humanitaria.

No obstante, las tensiones con Estados Unidos han estado presentes a través de las declaraciones en redes sociales de Donald Trump sobre Cuba y de parte de otro funcionarios de la administración.

Hsta la publicación de esta nota, aún no hay confirmación o desmentido de la presidenta Claudia Sheinbaum, Petróleo Mexicanos (Pemex) o la Secretaría de Energía (Sener) este 27 de enero de que hayan cancelado los envíos de petróleo a cuba por presión de Estados Unidos.

México ha sido proveedor de petróleo a Cuba en varios gobiernos

Esta información se dio a conocer después de que en días pasados la presidenta Claudia Sheinbaum reconociera que México era un principal proveedor de petróleo a Cuba dada la situación de Venezuela y el combate de Estados Unidos a la llamada “flotilla fantasma”.

No obstante, dijo que el petróleo enviado era “ayuda humanitaria” y que estos envíos se habían dado en distintas modalidades en gobiernos pasados, no solo en los de la Cuarta Transformación.

De hecho, Claudia Sheinbaum recordó a final de diciembre de 2025 que como muestra de ello, México había condonado un pago a Cuba en el sexenio de Enrique Peña Nieto.