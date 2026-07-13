La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la entrevista de Ken Salazar donde hace referencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Rubén Rocha Moya.

“Es muy interesante lo que él dice respecto al gobernador de Sinaloa y respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno” Claudia Sheinbaum

En esta entrevista, Ken Salazar también reiteró la postura sobre la detención de El Mayo Zambada en Estados Unidos donde resalta que no hubo participación de su gobierno.

A pesar de esta aclaración del ex embajador de Estados Unidos en México, Claudia Sheinbaum insistió en que se trata de una “versión que es contradictoria” respecto a lo que se dijo al gobierno de AMLO.

“Hay una contradicción ahí que explicamos la semana pasada y que se tiene que seguir investigando” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, resaltó que el mismo ex embajador Ken Salazar confirmó que nunca tuvo información sobre una presunta relación entre AMLO y el crimen organizado.

Sheinbaum reitera que no hay relación con el crimen organizado tras entrevista de Ken Salazar

Claudia Sheinbaum reiteró que no hay ninguna relación entre el gobierno y el crimen organizado, ni en este sexenio ni en el anterior.

La presidenta resaltó que el mismo exembajador Ken Salazar señala que en ningún momento tuvo alguna prueba que relacione a AMLO o a Rubén Rocha Moya con el narcotráfico.

“Hay cuestiones muy interesantes, él por ejemplo dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador a algún grupo delincuencial, dicho por el exembajador” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que el embajador resaltó que siente respeto por el expresidente de México, hecho que Claudia Sheinbaum calificó como “muy interesante”.

Sheinbaum sostiene “versión contradictoria” sobre detención de El Mayo Zambada

Por otra parte, Claudia Sheinbaum sostuvo que la versión de Ken Salazar es contradictoria con el informe del FBI presentado en la exposición del avión en el que El Mayo Zambada llegó a Estados Unidos.

Ken Salazar reiteró que “es la verdad” que el operativo y el avión en el que llegaron El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López no tuvo participación de las agencias de Estados Unidos.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum resaltó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá las investigaciones ante las inconsistencias que detectaron en los informes.