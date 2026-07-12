Un día triste para Marvel y Disney, así como a los fans de estas, pues se dio a conocer la muerte de la actriz Wai Ching Ho a a los 82 años.

Wai Ching Ho fue conocida principalmente por sus papeles como Madame Gao en Daredevil y la Abuela Wu en Red, aunque tuvo una larga trayectoria en cine y televisión.

Muere Wai Ching Ho a los 82 años de edad

Wai Ching Ho murió este 12 de julio de 2026 a los 82 años de edad, siendo dada a conocer por el también actor de Daredevil, Peter Shinkoda, con una publicación en redes sociales.

Muerte de Wai Ching Ho (Especial)

No se ha hecho pública la causa de muerte de Wai Ching Ho; sin embargo, dada su avanzada edad se cree que fue algo “natural”, pues no había reportes de enfermedades o lesiones relacionadas a la actriz.

En su mensaje, Peter Shinkoda señaló que perdió una de las personas más especiales para él, a la cual nunca olvidará y de la que siempre aprendió mucho mientras estaban en el set.

Finalizando con que en algún momento se volverán a encontrar y rindiéndole un pequeño tributo en la misma publicación donde anunció la muerte de su amiga.

Wai Ching Ho tuvo una gran carrera fuera de Marvel y Disney Pixar

Si bien para los fans Wai Ching Ho es más conocida por Madame Gao en Daredevil y la Abuela Wu en Red, la actriz de Hong Kong tuvo un largo recorrido, tanto en cine como en series de televisión.

Era una actriz recurrente de las diversas versiones de La Ley y el Orden, donde interpretó a distintos personajes, además también se le pudo ver recientemente en Only Murders in the Building.

Sin olvidar una participación en Orange is the New Black y la película de culto Hustlers. Curiosamente, en casi todas sus interpretaciones era presentada como una “Dama Dragón”, una mujer asiática con gran poder, sabiduría y carácter.

La última aparición de Wai Ching Ho en televisión fue precisamente en La Ley y el Orden en 2025, siendo el papel con el que se retiraría sin saberlo.