Jannik Sinner conquistó Wimbledon 2026 y añadió otro capítulo brillante a su carrera al imponerse a Alexander Zverev en la final del torneo más prestigioso del tenis por 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 en 3 horas y 46 minutos.

El italiano Jannik Sinner confirmó su condición de uno de los mejores jugadores del mundo al levantar el trofeo sobre la hierba del All England Club tras una actuación sólida.

¿Cómo fue la victoria de Jannik Sinner sobre Alexander Zverev?

Desde el inicio del encuentro, Jannik Sinner mostró un tenis agresivo y preciso. Su potente servicio, combinado con la consistencia desde el fondo de la pista, le permitió tomar el control de los intercambios frente a un Zverev que intentó responder con su habitual potencia y capacidad defensiva.

Cada vez que el alemán parecía acercarse en el marcador, Jannik Sinner encontró respuestas con golpes profundos y una gran efectividad en los puntos decisivos.

Wimbledon 2026 tiene campeón: Jannik Sinner vence a Zverev. (Brian Inganga / AP Photo/Brian Inganga)

El título representa un nuevo hito para el tenista de 24 años, quien continúa consolidándose como una de las figuras dominantes del circuito ATP.

¿Jannik Sinner es el mejor tenista del mundo?

Con esta victoria, Jannik Sinner inscribe su nombre una vez más en la historia de Wimbledon y fortalece su candidatura para ser considerado como uno de los grandes protagonistas del tenis mundial.

Su triunfo en Wimbledon 2026 refuerza la extraordinaria evolución que ha mostrado durante las últimas temporadas y confirma que puede competir y ganar en cualquier torneo.