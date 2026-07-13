Conmoción en el municipio de Juárez, Nuevo León, tras la muerte de Pamela Yajaira Alvarado, joven de 25 años que fue rociada con gasolina y quemada viva en una quinta de la región.

Policías municipales hallaron el cuerpo de la joven y la trasladaron al Hospital General de Juárez para recibir atención médica de emergencia.

Pamela Yajaira Alvarado presentaba quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo, lesiones que le provocaron la muerte el sábado 11 de julio, horas posteriores a su ingreso. El caso se investiga como feminicidio.

Colectivos piden justicia por el feminicidio de Pamela Yajaira Alvarado

Durante las horas que Pamela Yajaira Alvarado permaneció consciente en el hospital, pudo declarar ante investigadores el orden de los hechos.

De acuerdo con su testimonio, conoció a uno de los agresores vía redes sociales, siendo esta persona quien la invitó a una fiesta en el municipio de Guadalupe el viernes 10 de julio.

Posteriormente el hombre la llevó hasta la quinta, donde la atacaron dos hombres rociándole gasolina y prendiéndole fuego.

Pamela Yajaira Alvarado, víctima de feminicidio (Redes sociales)

Las declaraciones de Pamela Yajaira Alvarado permitieron a personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León trazar una primera línea de investigación.

Hasta el momento ya fue localizado la quinta donde ocurrió el ataque, lugar en el que autoridades comenzaron recabando indicios para esclarecer lo sucedido.

Del mismo modo se están llevando a cabo entrevistas que permitan reunir más testimonios que permitan reconstruir los hechos y dar con los responsables.

Las autoridades no han informado de personas detenidas ni han detallado en torno a la investigación.

Ahora colectivos feministas y activistas del movimiento exigen a las autoridades que el caso de Pamela Yajaira Alvarado no quede impune.