Claudia Sheinbaum señaló que existe una “contradicción” en el discurso del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

“El ex embajador dice lo mismo que dijo hace dos años. El problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 9 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum recordó que Ken Salazar afirmó en 2024 que “no era nuestra operación”, pero el FBI exhibió el avión en el que Zambada y Joaquín Guzmán López fueron trasladados, adjudicándose el operativo.

La presidenta de México subrayó que busca esclarecer si hubo una violación a la soberanía mexicana en la extracción de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

Sheinbaum: Ken Salazar no explicó por qué el FBI se adjudicó el operativo en caso de El Mayo Zambada

Claudia Sheinbaum respondió a Ken Salazar luego de que el ex embajador de Estados Unidos asegurara que nunca mintió al gobierno de México sobre la detención de El Mayo Zambada.

De acuerdo con la presidenta, lo que no explica el ex embajador Ken Salazar res por qué el FBI presenta el avión en el que llegó el líder del Cártel de Sinaloa junto con uno de los hijos de El Chapo Guzmán “como si hubiera sido un operativo” de ellos.

“Lo que no explica cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI, esa es la contradicción” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, resaltó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha considerado que esta contradicción constituye una “falta a la verdad” por parte del ex embajador.

Sheinbaum aclara que busca conocer si hubo una violación a la soberanía en detención de El Mayo Zambada

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de México no busca defender al líder del Cártel de Sinaloa, sino conocer si hubo o no una violación a la soberanía durante su detención.

Claudia Sheinbaum aclaró que hay inconsistencias en la cronología de la detención de el Mayo Zambada y aseveró que “el fin no justifica a los medios”.