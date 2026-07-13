Ken Salazar aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no respondió a los contactos del Gobierno de Estados Unidos tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en 2024.

El exembajador estadounidense afirmó que, junto con Merrick Garland, envió una comunicación formal para sostener que Washington no participó en el operativo ni vulneró la soberanía mexicana.

Las declaraciones surgen mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones sobre el traslado del narcotraficante y las versiones relacionadas con la posible participación del FBI.

Persisten dudas sobre el operativo y la participación del FBI

Salazar explicó que propuso una reunión con López Obrador para aclarar que Estados Unidos no intervino directamente en la captura de ‘El Mayo’ Zambada.

Según el diplomático, la administración de Joe Biden desconocía previamente el traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa y nunca autorizó acciones dentro de territorio mexicano.

Ismael El Mayo Zambada, fundador de La Mayiza (Cuartoscuro )

Las afirmaciones contrastan con declaraciones realizadas por López Obrador, quien entonces solicitó información oficial para conocer cómo ocurrió el traslado hacia Nuevo México.

La controversia aumentó después de difundirse imágenes del avión utilizado, posteriormente exhibido como parte de un operativo atribuido al FBI en Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existe una aparente contradicción entre esa exhibición y las declaraciones sostenidas previamente por Ken Salazar.

Por ello, la Fiscalía General de la República solicitó nuevos requerimientos de información a las autoridades estadounidenses para esclarecer si existió un operativo encubierto en territorio nacional.

Las autoridades mexicanas advirtieron que, de confirmarse una intervención del FBI sin autorización, podrían configurarse violaciones a la legislación mexicana y al derecho internacional.