La Embajada de Francia en Argentina declaró non grata a Hebe Casado, vicegobernadora, por declaraciones racistas contra la selección francesa y contraKylian Mbappé.

Hebe Casados compartió un tuit donde calificó a la selección de francesa de “el equipo africano flojo de modales”, lo que provocó que la Embajada de Francia la declarara persona non grata en sus instalaciones en Argentina.

Francia declara personan non grata a Hebe Casado

Hebe Casado es vicegobernadora de la provincia de Mendoza y compartió un tuit contra la selección francesa tras su victoria contra Paraguay en el Mundial 2026.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”, decía el tuit de Hebe Casado.

Hebe Casadp (X/@hebesil)

Ante esta situación, Romain Nadal, embajador francés en Argentina, denunció que las declaraciones de Hebe Casado habían sido racistas, por lo que la vicepresidenta ya no podía trabajar o acudir a reuniones en la embajada.

La embajada de Francia asegura que las declaraciones de Hebe Casado fueron racistas, por lo que Hebe Casado es una persona non grata y se ordenó no participar en ninguna reunión de cooperación con la provincia de Mendoza.

Hebe Casado rechaza haber sido racista contra la selección de Francia

Tras el anuncio de la embajada de Francia en Argentina, Hebe Casado rechazó haber sido racista contra la selección francesa.

“Casado rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. Sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria“, aseguró Hebe Casado en X.

La vicegobernadora asegura que sus palabras eran parte de la pasión del fútbol no buscaban ser discriminadoras.

Por su parte, Romain Nadal mencionó que Francia está orgullosa de su diversidad y no van a tolerar ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de sus jugadores.