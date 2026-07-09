El exembajador Ken Salazar respondió a Claudia Sheinbaum sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y sostuvo la versión que expresó desde julio de 2024:

“El fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, en nuestras declaraciones públicas del 25 y 26 de julio de 2024, sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán, que no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra operación. La verdad es la verdad”. Ken Salazar

En ese entonces, Ken Salazar declaró que la captura de El Mayo Zambada se había dado por una operación entre integrantes del crimen organizado y deslindó al gobierno de Estados Unidos.

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Sin embargo, se ha acrecentado la duda a las palabras de Ken Salazar luego de que versiones que apuntan que el FBI habría participado en la extracción de El Mayo Zambada en México.

Ken Salazar sostiene versión sobre caso El Mayo Zambada y responde a Claudia Sheinbaum

Ante los cuestionamientos de Sheinbaum sobre si Ken Salazar dijo la verdad sobre la operación de la captura de El Mayo Zambada, el exembajador sostuvo que no era su avión ni su piloto, deslindándose del caso.

A través de redes sociales, Ken Salazar recordó la postura que sostuvo desde julio de 2024 e, incluso, señaló que le dedicó un capítulo de uno de sus libros para explicar el caso de la captura de El Mayo Zambada.

Ken Salazar responde a Sheinbaum por el caso El Mayo Zambada (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que durante este miércoles 8 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que, de comprobarse la intervención del FBI en el caso, se comprobaría la mentira de Ken Salazar.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, señaló que las contradicciones de Ken Salazar representarían una transgresión al principio de la buena fe, que es la base en las relaciones diplomáticas.