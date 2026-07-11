Este 11, 12 y 14 de julio se presenta la banda surcoreana del k-pop, ENHYPEN en conciertos para la Arena CDMX.

Y para tu itinerario y detalles te tenemos todo sobre el horario en la que terminan los conciertos de ENHYPEN en la Arena CDMX; a continuación la información:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde

Hora del concierto: 7:30 de la noche

Teloneros: Sin artista previo

Código de vestimenta: Red & Black, vampiresco gótico (no obligatorio)

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche

Enhypen (Superboletos )

Blood Saga Tour de ENHYPEN en la Arena CDMX este 11, 12 y 14 de julio

La Arena CDMX es la sede para la esperada gira de conciertos Blood Saga Tour de ENHYPEN con tres fechas este 11, 12 y 14 de julio.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber y disfrutar de ENHYPEN en la Arena CDMX este 11, 12 y 14 de julio.