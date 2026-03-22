La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en sus redes sociales el decreto que nombra a Margarita Maza Parada como primera Embajadora Histórica de México.

Durante su visita a Guelatao, Oaxaca, Claudia Sheinbaum destacó su rol diplomático en Estados Unidos durante la intervención francesa de 1862-1867, en el marco de los 200 años de su nacimiento y el natalicio de Benito Juárez.

Claudia Sheinbaum nombra a Margarita Maza Embajadora Histórica de México y resalta su papel diplomático

Claudia Sheinbaum reveló en redes sociales que Margarita Maza Parada, esposa de Benito Juárez, fue nombrada como Embajadora Histórica de México.

La presidenta resaltó que Margarita Maza actuó como enlace clave, recaudando fondos y presionando al gobierno estadounidense en apoyo a la República Mexicana.

De acuerdo con las fuentes históricas como el Centro Cultural Leyes de Reforma y estudios sobre el liberalismo del siglo XIX, Margarita Maza tuvo un rol clave durante la intervención francesa de 1862-1867 y el Segundo Imperio Mexicano.

Cabe recordar que mientras Juárez encabezaba la resistencia republicana desde el norte, Margarita Maza se exilió en Nueva York y actuó como una especie de representante diplomática informal. Se le atribuyen los siguientes logros:

Recaudó fondos para la causa republicana

Mantuvo contacto y presionó a políticos y opinión pública estadounidense para que apoyaran a la República Mexicana contra la intervención francesa y el reconocimiento del imperio de Maximiliano

Sirvió como enlace entre el gobierno juarista y posibles aliados en el exterior

Claudia Sheinbaum nombra a Margarita Maza, Embajadora Histórica de México (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó que este decreto visibiliza el rol de las mujeres en la defensa de la soberanía y la República, y lo vinculó al lema de que “Benito Juárez vive en la 4T”, enfatizando principios como no negociar la soberanía y la igualdad ante la ley.

Durante su visita en Guelatao, la presidenta Sheinbaum también hizo la develación de una estatua de Margarita Maza y la presentación de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional.