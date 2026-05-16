La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor docente en un mensaje compartido en redes sociales con motivo del Día del Maestro.

“Feliz día a las maestras y maestros de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde el Patio del Trabajo de la sede histórica de la SEP, la presidenta felicitó a las y los maestros de México, destacando que el país no sería lo que es sin el magisterio nacional.

Sheinbaum también agradeció el trabajo que los docentes realizan cada día; no solo en la formación, sino también en la construcción de la libertad y la democracia.

Docentes resaltan el papel de Sheinbaum en fortalecer la educación pública en el Día del Maestro

Sheinbaum recordó que los docentes no solo enseñan conocimientos, ya que también contribuyen a la formación de ciudadanía y valores.

En su oportunidad, la maestra michoacana Marla Estela Mejía Rodríguez destacó que México vive un momento esperanzador por la educación pública.

Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clave en el compromiso docente para hacer del país una república educadora, humanista y científica.

“Por eso caminamos juntos y juntas con usted, para hacer posible de la educación un acto cotidiano de amor”, dijo la maestra en el evento del 15 de mayo.

Claudia Sheinbaum (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Anuncian aumento del 9% al salario de docentes en el Día del Maestro

En el marco del Día del Maestro 2026, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció un incremento salarial del 9% para los profesores del país.

“Quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9%, que está compuesto entre prestaciones y reconocimiento al salario”, dijo el funcionario

“Sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México”, dijo Sheinbaum.