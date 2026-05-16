Alfonso Durazo reconoció la labor de las y los docentes de Sonora durante la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro, donde destacó que el magisterio ha sido un pilar en la transformación de la entidad y una fuerza clave en la formación de generaciones.

Como parte de esta celebración, el gobernador entregó reconocimientos, medallas conmemorativas y estímulos económicos a mil 246 docentes que cumplieron 20, 30 y 40 años de servicio educativo en Sonora, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la educación.

Alfonso Durazo destaca aumento salarial para docentes en Sonora

Durante su mensaje, el mandatario estatal expresó su reconocimiento institucional y personal hacia las maestras y maestros, al señalar que la educación fue determinante en su desarrollo profesional y político.

Durazo Montaño recordó que gracias al impulso de sus docentes logró avanzar desde su infancia en la Sierra Alta de Sonora hasta convertirse en gobernador del estado.

Asimismo, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció recientemente un nuevo aumento salarial para el magisterio, fortaleciendo la política nacional de mejora para las y los trabajadores de la educación.

Indicó que este incremento se suma al aumento acumulado del 10 por ciento otorgado en 2025, retroactivo al mes de enero, con el objetivo de que los salarios docentes se mantengan por encima del promedio registrado ante el IMSS.

El gobernador también hizo un balance de las acciones impulsadas en materia educativa durante su administración, entre ellas una inversión superior a los 5 mil millones de pesos en el programa Sonora de Oportunidades, así como la entrega de más de 460 mil uniformes escolares y alrededor de 300 mil desayunos escolares.

Alfonso Durazo entrega reconocimientos a docentes de Sonora. (Cortesía )

Reconocen el papel de la educación en la transformación de Sonora

El secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó que la educación representa una herramienta fundamental para transformar vidas, familias y comunidades.

Añadió que la Nueva Escuela Mexicana impulsa una formación basada no solo en el aprendizaje académico, sino también en la construcción de personas solidarias, conscientes y comprometidas con su entorno social.

Las y los docentes homenajeados, provenientes de los 72 municipios de Sonora, recibieron la medalla de plata “Prof. Amadeo Hernández” por 20 años de servicio, así como las medallas de oro “Eduardo W. Villa” y “Manuel Altamirano” por 30 y 40 años de trayectoria educativa, respectivamente.