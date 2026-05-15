La Secretaría de Educación Pública (SEP), en voz de su titular Mario Delgado, anunció un incremento salarial del 9 por ciento en el marco del Día del Maestro.

“Refleja la voluntad de la presidenta de México por mejorar de manera permanente las condiciones laborales, económicas del magisterio nacional. Hoy en un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial de 9 por ciento” Mario Delgado. SEP

Desde Palacio Nacional, Mario Delgado dijo que ello refleja la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum de mejorar de manera permanente las condiciones laborales y económicas de maestros y maestras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

SEP asegura que mantiene recuperación salarial para maestros

Mario Delgado dijo que el incremento salarial de 9 por ciento para maestros y maestras significa un gran esfuerzo para las finanzas públicas.

Explicó que ese incremento se compone de prestaciones y reconocimientos a fin de mantener la recuperación del salario mínimo que se inició para maestros y maestras en los gobiernos de la transformación.

Ello después de 35 años en los que en la etapa neoliberal se perdió capacidad económica.

Marchas de maestros piden 100% de incrementos salarial

No obstante, el incremento salarial de 9 por ciento, en calles de la CDMX y otras ciudades se mantienen marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Estas marchas piden, ente otras consignas que el incremento salarial sea del 100 por ciento.

Además, piden retirar la reforma educativa de 2007 por las que pasaron a un esquema de Afores.