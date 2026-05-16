Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) criticaron el aumento salarial de 9% a maestros y amenazaron con nuevas protestas para el Mundial 2026.

“No amenazamos, vamos a estar en el mundial del despojo, en el mundial de los millonarios” Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE

Durante su marcha por el Día del Maestro, informaron que el 16 de mayo, en su Asamblea Nacional Representativa (ANR), decidirán el camino a seguir en su huelga nacional rumbo al Mundial 2026.

Además, reiteraron su petición para que el aumento salarial sea del 100% al sueldo base, pues un aumento del 9% “no compensa el esfuerzo” que se hace en las aulas.

CNTE (Rogelio Morales Ponce / Rogelio Morales Ponce)

“Si no hay solución, no rodará el balón”: Esto piden integrantes de la CNTE

Bajo el lema de “no hay nada que celebrar”, integrantes de la CNTE dieron a conocer en el Día del Maestro que se alistarán protestas en la Ciudad de México (CDMX) para el Mundial 2026.

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, agregó que “la pelota está en la cancha de la presidenta, si no hay solución, no rodará el balón”, en referencia a la justa mundialista que comenzará el jueves 11 de junio.

Esto, en caso de que no sean atendidas sus demandas: