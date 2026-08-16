La Secretaria de Gobernación informó que los desplazados de Guerrero regresan a sus hogares tras las acciones de seguridad desplegadas con el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero.

Con el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, la mayoría de las familias regresa a sus comunidades, no se registran nuevos desplazamientos y se recuperan condiciones de seguridad y paz Gobernación

De acuerdo con Gobernación, la estrategia integral se desarrolla en 19 comunidades, de cuatro municipios, en donde también se atienden las causas que generan violencia.

Parte de las acciones para combatir la inseguridad, contemplan trabajos en áreas de:

Educación

Salud

Vivienda

Caminos

Empleo

Bienestar

Segob informa que desplazados de Guerrero regresan a sus hogares tras acciones de seguridad (Especial)

Segob: 17 familias desplazadas regresaron a sus hogares en Guerrero

Dentro del marco del Plan Maestro, 17 familias de Tula, en el municipio de Chilapa, regresaron a sus hogares con el apoyo de autoridades federales y estatales.

Las familias de Tula recibieron enseres para el hogar y atención para facilitar su acceso a programas de bienestar, como parte del apoyo brindado para mejorar sus condiciones de vida.

Para acompañar este proceso, se realizaron labores de:

Limpieza

Rehabilitación de hogares

Restablecimiento de servicios básicos

Recuperación de espacios de la localidad

Segob informa que desplazados de Guerrero regresan a sus hogares tras acciones de seguridad (Especial)

Se mantiene despliegue permanente de Sedena y Guardia Nacional en Guerrero

El Gobierno de México indicó en su comunicado que la seguridad y tranquilidad en la Montaña de Guerrero son una prioridad, por lo que se mantiene un despliegue permanente de la Sedena y la Guardia Nacional.

Así como mediante un video compartido en redes sociales por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Arturo Medina, quien destacó también la coordinación con 17 dependencias.

Y agregó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal seguirá en colaboración con las autoridades estatales, para apoyar a las familias, acompañar su retorno.