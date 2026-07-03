Durante su conferencia matutina del 3 de junio, Claudia Sheinbaum aseguró que AMLO debió ser presidente hace 20 años por lo que recomendó ver el documental Fraude: México 2006.

La mandataria recordó que como vocera de Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que los comicios presidenciales de 2006 estuvieron viciados por la manipulación de actas y la intervención directa del entonces presidente Vicente Fox.

Claudia Sheinbaum pide ver el documental Fraude: México 2006

Como respuesta a la publicación realizada por Felipe Calderón, quien recordó el triunfo del PAN en las elecciones del 2 de julio de 2006, Claudia Sheinbaum invitó a la población a ver el documental Fraude: México 2006.

El documental dirigido por Luis Mandoki y estrenado en 2007, realiza crónica detallada del presunto fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales de México en 2006, denunciado por AMLO.

Argumenta cómo se construyó el presunto fraude basándose en inconsistencias en el conteo de votos, destacando un comportamiento anómalo.

El documental señala a figuras como Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, y a la empresa Hildebrando (propiedad del cuñado de Felipe Calderón), acusándola de manipular el padrón electoral para eliminar a simpatizantes de la izquierda.

Fraude: México 2006 también denuncia la “complicidad silenciosa” de los medios masivos de comunicación y las dificultades que enfrentó durante su exhibición en cines para minimizar su impacto en la audiencia.

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