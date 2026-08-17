Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente del Movimiento del Sombrero, exhibió el caso de maltrato de un bebé de un año en Uruapan, Michoacán, en el que no ha habido justicia.

“La muchacha, la mamá… tiene 18 años y la pareja con la que lastimaban al niño tiene 15 años… le quemaron las plantas de los pies, le quemaron los testículos, lo aventaron, se le rompió el fémur, traía moretones de momentos antes y nuevos…” Carlos Bautista Tafolla. Diputado local en Michoacán

El bebé ingresado al hospital en abril de 2026 en Uruapan pasó dos meses recuperándose con la familia Tafolla bajo la figura de “personas significativas” pero ha pasado nuevamente a resguardo del DIF Michoacán.

Carlos Bautista Tafolla busca la adopción del bebé de un año ya que se ha encargado de las necesidades médicas y económicas en todo este tiempo e incluso lo han llevado a la playa.

Tafolla pide adoptar a bebé y que no regrese a contexto de violencia en Michoacán

Carlos Bautista Tafolla exhibió que el bebé de un año presentó quemaduras en los pies, en los testículos, fractura de fémur, moretones y aún quedan pendientes pruebas psicológicas, por lo que se debe garantizar la atención integral a su salud.

El diputado local y empresario en Michoacán pidió que haya justicia en el caso y que no vuelva al contexto de violencia en el que nació y por ello busca adoptarlo.

Abuelos y tíos del menor han intentado reclamarlo pero Tafolla quiere evitar la violencia que el abuelo también ha ejercido contra la madre.

La madre del bebé habria sido vinculada a proceso en días recientes y estaba en proceso de ser detenida, aunque dijo que no ha estado tan pendiente del proceso legal sino de la salud del menor.

Tafolla exhibe violencia contra bebé a pesar de incomodar

Carlos Bautista Tafolla dijo que no va a permitir que este caso de olvide a pesar de que algunos sectores se enojen cuando se visibiliza un caso de maltrato a niños.

Aún queda pendiente que el bebé quien sido llamado Toñito por su familia original tenga un registro civil pues no cuenta con acta de nacimiento. La familia Tafolla busca adoptarlo y llamarlo Ángel.

Carlos Bautista Tafolla llamó a que el caso no se enmarque en ataques políticos por el bienestar del menor.