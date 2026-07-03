¿Dónde ver Fraude: México 2006? Documental de Luis Mandoki

El documental Fraude: México 2006 volvió a estar en tendencia luego de que Claudia Sheinbaum recomendó verlo en su conferencia matutina del 3 de julio.

A 19 años de su estreno, a continuación te decimos dónde puedes ver el documental Fraude: México 2006:

Versiones gratuitas (Comunidad): Es posible encontrar copias completas subidas por usuarios en la plataforma YouTube.

Formato Físico: Si prefieres la edición especial en DVD, puedes buscar vendedores disponibles.

Proyecciones públicas: El documental se ha llegado a incluir dentro de programas culturales como “Cine en la Ciudad” del Gobierno de la CDMX.

Plataformas digitales: De acuerdo con algunos reportes, se podía ver en línea de manera oficial a través de la plataforma Google Play Películas y en Amazon México, sin embargo al entrar a la plataforma no aparece disponible en estos momentos.

¿De qué trata Fraude: México 2006, documental de Luis Mandoki?

El documental Fraude: México 2006, dirigido por Luis Mandoki y estrenado en 2007, presenta una crónica detallada del presunto fraude cometido en las elecciones presidenciales de ese año en México.

Hila la historia política del país desde el presunto fraude electoral de 1988, pasando por el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la “guerra sucia” durante las campañas y el nacimiento del movimiento de Resistencia Civil Pacífica.

Para su realización se recopilaron más de 3,000 horas de grabaciones presuntamente aportadas por ciudadanos comunes, quienes utilizaron cámaras de video y teléfonos móviles para capturar irregularidades durante la jornada electoral del 2 de julio.

También incluye entrevistas a personajes destacados y fragmentos de archivos televisivos.

El documental Fraude: México 2006 sostiene que existieron intereses y personajes clave involucrados en la construcción del fraude, mencionando a Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Emilio Azcárraga (Televisa) y la empresa Hildebrando.

Se destaca el comportamiento “anómalo” de las cifras durante el cierre del conteo, describiendo una “gráfica de espejo” donde el ascenso de votos de Felipe Calderón era directamente proporcional al descenso de AMLO.

Registra las protestas masivas y el plantón en el Paseo de la Reforma, donde se exigía el recuento de “voto por voto, casilla por casilla”, demanda que fue rechazada por las autoridades electorales bajo una supuesta “complicidad silenciosa” de los medios de comunicación.

Luis Mandoki denunció dificultades durante la exhibición en cines del documental Fraude: México 2006

En su momento Fraude: México 2006 llegó a los cines, sin embargo se denunció las dificultades que enfrentó durante su exhibición para minimizar su impacto en la audiencia.

Luis Mandoki denunció presuntas prácticas desleales para minimizar su impacto, como el reporte falso de baja asistencia en complejos cinematográficos de ciudades como Monterrey y el Estado de México para cancelar las funciones.

Su exhibición se dio en un entorno de hostilidad y obstáculos logísticos en varias de las 32 ciudades donde fue proyectada.

De acuerdo con algunos reportes, a pesar de estos desafíos, el documental Fraude: México 2006 logró exhibirse en 236 cines.