Claudia Sheinbaum revivió la polémica contra Felipe Calderón por el fraude en la elección de 2006 y aseveró que “llegó de manera espuria”.

“Nosotros estamos seguros de que si se hubieran abierto todas las casillas se hubiera demostrado que López Obrador hubiera sido presidente desde 2006, es decir, Calderón llegó de manera espuria al gobierno” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera del 3 de julio, respondió a Felipe Calderón, quien agradeció a “los millones de mexicanos” que votaron por él hace 20 años, en unas elecciones que calificó como las “más competidas”.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se trató no de un triunfo, y aseveró que Calderón usurpó la presidencia por 6 años.

Sheinbaum: Calderón usurpó la presidencia por seis años

Ante la celebración de Felipe Calderón del proceso electoral de 2006 en el que resultó el ganador de la presidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que se trató de una elección fraudulenta.

Claudia Sheinbaum recordó que formó parte del equipo de campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde donde se investigaron las actas con cálculos matemáticos.

Durante el análisis encontraron que hubo más votantes que los declarados en la lista nominal, es decir, “no coinciden el número de boletas con los votos”.

En el mismo sentido, recordó la solicitud del pueblo, quien hizo un llamado al “voto por voto”; a pesar de ello, el tribunal electoral decidió dar el triunfo a Felipe Calderón.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, al saber que se trató de un fraude la elección 2006, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco para “legitimarse” porque usurpó la presidencia por 6 años.

“Lo sabe el pueblo de México y lo sabe Calderón, que hubo fraude…quería legitimarse porque había entrado de manera fraudulenta. Calderón, por 6 años usurpó la presidencia y lo digo con toda certeza. Eso fue lo que pasó hace 20 años” Claudia Sheinbaum

Felipe Calderón celebra 20 aniversario de su triunfo electoral

Felipe Calderón celebró el 20 aniversario de su triunfo en las elecciones de 2006, en uno de los procesos más competidos de la democracia mexicana.

De acuerdo con Felipe Calderón, esta elección “dio paso a un gobierno que, con luces y sombras, no dudó en tomar decisiones por el bien de México”.

Por ello, agradeció a los “millones de mexicanos” que hicieron posible su gobierno.

“Hoy hace 20 años ganamos las elecciones más competidas en la la breve y joven democracia mexicana. La elección dio paso a un gobierno que, con luces y sombras, no dudó en tomar decisiones por el bien de México. Gracias a los millones de mexicanos que lo hicieron posible.” Felipe Calderón