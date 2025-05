La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, explotó contra Estados Unidos, por su cierre de frontera con México como medida para frenar el gusano barrenador; esto es lo que dijo.

El domingo 11 de mayo, las Secretarías de Agricultura de ambos países dieron a conocer la suspensión de importaciones de ganado provenientes de México, consecuencia de la actual plaga de gusano barrenador.

Esta medida ya había sido impuesta en noviembre de 2024, cuando se dio a conocer que después de 30 años, el ganado en un municipio de Chiapas dio positivo a gusano barrenador, especie que no es originaria de México .

Luisa Alcalde explota contra Estados Unidos por gusano barrenador; esto dijo

Fue mediante sus redes sociales que Luisa Alcalde se pronunció en contra de Estados Unidos por su decisión de frenar el comercio de ganado mexicano por el gusano barrenador, lo que la morenista definió como “un pretexto sanitario”.

De acuerdo con lo dicho por Luisa Alcalde, no sería la primera vez que Estados Unidos se inventa un pretexto para sacar ventaja comercial y política de México, por lo que llamó a detener el uso de nuestro país como parte de sus campañas.

Esto derivado de que los gobiernos de México y Estados Unidos habían mantenido diálogo permanente contra el gusano barrenador, sin embargo, de manera “unilateral e injustificada” se suspendió la importación de ganado por 15 días.

Luisa Alcalde terminó su mensaje al sentenciar que Estados Unidos debe resolver con madurez sus diferencias internas pero sin utilizar a México en sus campañas político-electorales.

Este rechazo se suma al realizado por el gobierno de México, tal como lo expresó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, cuando anunció el cese de importaciones del ganado.

Gusano barrenador: CNA prevé pérdidas de hasta 11.4 millones de dólares diarios

El director del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro, dio la razón a Luisa Alcalde, referente a que el cierre de frontera es una medida injusta y unilateral de Estados Unidos que dejará pérdidas por 11.4 millones de dólares.

Y es que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) compartió un informe en donde se menciona el total de 171 millones de dólares , y la afectación principal a envíos de Sonora y Chihuahua, que es un total de 5 mil 700 cabezas por día.

Sin embargo, el director del CNA también explicó que el cierre de frontera con México no garantiza que el gusano barrenador no cruce a Estados Unidos, ya que no solamente afecta al ganado por lo que no resuelve el problema.

También explicó que no es tan sencillo que Estados Unidos permita la entrada de un animal con miasis por gusano barrenador, debido a los protocolos que existen con México para el comercio de ganado.

Por lo mismo, Estados Unidos debería buscar fortalecer las medidas pero en la frontera al sur de México, ya que el gusano barrenador no es originario del país y la mosca proviene de países de Centroamérica.