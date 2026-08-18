En el Estado de México fue identificada una red de extorsión a verificentros que pretendía recaudar más de 430 millones de pesos, operada por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, esta red operaba desde 2023, exigiendo pagos ilegales a propietarios de centros de verificación vehicular y encareciendo así el precio para automovilistas.

Por estos hechos, Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto de 2026 y vinculados a proceso el 16 de agosto: uno por extorsión agravada y el otro por abuso de autoridad.

Red de extorsión a verificentros del Edomex buscaba recaudar más de 430 millones de pesos (Especial)

Hasta 200 mil pesos por verificentro en el Estado de México

En un comunicado, la Fiscalía del Estado de México reveló que los extorsionadores y funcionarios cobraban hasta 200 mil pesos por cada verificentro.

Además, exigían mediante amenazas pagos “retroactivos”, bloqueos de los sistemas de operación, hasta una exigencia de 500 mil pesos por cada línea de verificación.

La investigación arrojó que, a finales de 2023, Raúl “N”, director estatal de Control de Emisiones Atmosféricas de Medio Ambiente, citó a dueños y encargados de verificentros para reunirse en CDMX.

En ese encuentro, Raúl “N” supuestamente amagó a los presentes sobre un pago de 200 mil pesos al mes para seguir permitirles operar, sin importar si tenían sus documentos en regla.

Por temor a perder sus concesiones o enfrentar bloqueos, algunos concesionarios accedieron a pagar cuotas mensuales de entre 30 mil y 100 mil pesos, fijadas según la cantidad de verificaciones realizadas en cada centro.

Red de extorsión a verificentros del Edomex buscaba recaudar más de 430 millones de pesos (Especial)

430 millones de pesos era la meta por extorsiones a verificentros

En marzo de 2026, Raúl ‘N’ habría enviado un mensaje para exigir a los concesionarios el pago de las revalidaciones de funcionamiento autorizadas desde 2024, con un monto de 500 mil pesos por cada línea.

Con esa cantidad exigida, las autoridades mexiquenses concluyeron que la red de corrupción había recaudado cientos de millones de pesos y que buscaba obtener más de 430 millones adicionales.