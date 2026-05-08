El coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, criticó al gobierno de Estados Unidos por los recientes dichos sobre el crimen organizado y la posibilidad de intervenir en México.

“El fenómeno de la delincuencia organizada no puede analizarse de manera simplista ni utilizarse políticamente para justificar posibles actos de injerencia” Reginaldo Sandoval

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el legislador señaló que el tema del crimen organizado no puede ser usado como pretexto para intentar proceder con acciones de injerencia.

Incluso, Reginaldo Sandoval resaltó que en los problemas del narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en México, son en gran medida responsabilidad directa de Estados Unidos.

Reginaldo Sandoval pide a Estados Unidos no usar crimen organizado como justificación de injerencia

El 6 de mayo de 2026, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos está dispuesto a realizar una “operación terrestre” en México para hacer frente a los cárteles de la droga.

Dos días después, el 8 de mayo, reiteró sus dichos al sostener que si el gobierno mexicano no actúa ante los los “cárteles que gobiernan” el país, ordenará una intervención “muy pronto”, ante lo cual Reginaldo Sandoval respondió con firmeza.

Lo anterior debido a que el diputado del PT recriminó que el gobierno de Estados Unidos use como argumento el tema de los grupos del crimen organizado para intentar justificar sus intenciones de injerencia.

Reginaldo Sandoval, coordinador de PT en Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sobre ello, Reginaldo Sandoval indicó que los dichos del presidente Donald Trump son cuestionables debido a que el asunto de las organizaciones delictivas, “no puede analizarse de manera simplista ni utilizarse políticamente”.

De la misma forma, el coordinador de la bancada del PT negó las afirmaciones del mandatario, pues rechazó que los cárteles gobiernen el país y advirtió que no son más que “expresiones irresponsables, ofensivas y alejadas de la realidad”.

Incluso, acusó que las declaraciones agravian a México y “alimentan narrativas intervencionistas” que solo han intentado vulnerar la soberanía de los pueblos de América Latina.

Reginaldo Sandoval afirma que Estados Unidos también es responsable del crimen organizado en México

Al seguir con su crítica a las declaraciones de Donald Trump en torno al crimen organizado que opera en México, Reginaldo Sandoval señaló que Estados Unidos también es responsable de la problemática.

En torno a dicho punto, el diputado federal sentenció que Estados Unidos es culpable de forma directa debido a que no han contenido temas como el del tráfico de armas de fuego y el lavado de dinero.

“Estados Unidos también tiene una responsabilidad directa en problemáticas como el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero y el consumo de drogas, factores que fortalecen a los grupos criminales en toda la región” Reginaldo Sandoval

Aunado a lo anterior, Reginaldo Sandoval resaltó que el asunto del consumo de drogas en Estados Unidos, es uno de los factores que más generan ganancias a las organizaciones delictivas de la región.