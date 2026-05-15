El Departamento de Justicia de Estados Unidos habría instruido a fiscales federales a iniciar investigaciones y perseguir a políticos y funcionarios mexicanos vinculados a los cárteles del narcotráfico y al tráfico de drogas, reporta el diario The New York Times.

La instrucción habría sido hecha el miércoles 13 de mayo por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Bajo la idea de combatir a narcotraficantes con leyes sobre terrorismo, las autoridades estadounidenses intensificarían su estrategia contra el narcotráfico y contra autoridades mexicanas.

Estados Unidos se pone más agresivo con México en el combate al narco: The New York Times

La instrucción es usar nuevos estatutos sobre terrorismo, la cual se dio en una conferencia telefónica interna en la que se les notificó la petición a 93 fiscales regionales.

Para The New York Times, esta decisión tensará aún más la relación de Estados Unidos con México debido a que se trata de una táctica agresiva.

Esas acciones van en línea con la designación de Donald Trump a los cárteles como organizaciones terroristas.

Donald Trump (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo / AP)

Estados Unidos quiere triplicar señalamientos contra funcionarios mexicanos más allá de Rocha Moya

La indicación a los 93 fiscales es triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos en México que ha usado su poder y cargos para permitir que narcotraficantes, señalados como terroristas, trafiquen con veneno.

También señala que ello es subsecuente a acciones como los ataques a embarcaciones, supuestamente “narcolanchas”, en el Caribe y Océano Pacífico.

También se enmarca en la solicitud de 10 funcionarios mexicanos para que sean detenidos con fines de extradición, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.