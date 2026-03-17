Durante la mañanera de pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reconoció el acercamiento del rey de España, Felipe VI con México.

Tras la declaración del monarca, Felipe VI en la que admitió “mucho abuso” de España en la conquista de América.

Reconoce Claudia Sheinbaum acercamiento de Felipe VI tras declaración sobre la Conquista de América

Luego de que el rey de España, Felipe VI declaró que hubo abusos en la Conquista, la presidenta de México, Sheinbaum reconoció el acercamiento del monarca.

“Es un acercamiento del rey que reconocemos porque a diferencia de varios años donde no, ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrado y hubo un enfriamiento de las relaciones”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues Sheinbaum resaltó el gesto que tuvo Felipe VI al visitar la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, mientras sus declaraciones del rey procedían para reconocer el abuso de la Conquista.

“Reconocemos, primero el gesto de ir a la exposición de las mujeres indígenas ahí en España, y después su declaración, puede uno decir no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es un gesto de acercamiento del rey de todo lo que hemos estado hablando de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Vamos a ver”: Sheinbaum sobre invitación a Felipe VI para que venga a México

Ante el acercamiento de Felipe VI a México y el reconocimiento de Sheinbaum tras las palabras del rey de España sobre la conquista, una visita al país de parte del monarca se pone en la mesa.

A lo que la presidenta Sheinbaum no se adelanta y lo deja en un “vamos a ver” sobre la invitación a Felipe VI para venir a México.

Asimismo, Sheinbaum habló de las críticas a Felipe VI tras sus palabras en la que admitió “mucho abuso” de España en la conquista de América, por parte de lo conservadores españoles, que aún siguen sin saber la verdadera historia.

“Allá en España hubo una cantidad de críticas al rey por esta declaración de lo que se llama la derecha española, de cómo era posible, porque hay esta idea de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México eran unos bárbaros, con muchas historia.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Sheinbaum resaltó la riqueza de las civilizaciones desde tiempos atrás que ha tenido México y donde la barbarie no era lo que abundaba como los españoles lo cree.