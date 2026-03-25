Claudia Sheinbaum reaccionó a la ampliación del muro fronterizo impulsada por el gobierno de Donald Trump mediante el programa One Big Beautiful Bill.

“Es una decisión de Estados Unidos. Nosotros creemos que hay otros mecanismos para disminuir la migración y esos son la cooperación para el desarrollo. La gente migra por necesidad y la mejor forma de apoyar para que no haya migración es el desarrollo y el bienestar de las personas. Durante muchos años Estados Unidos se dedicó a la cooperación para el desarrollo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 25 de marzo de 2026 la presidenta señaló que la migración tiene causas estructurales y afirmó que existen otros mecanismos más efectivos para reducirla.

Cabe recordar que con el programa One Big Beautiful Bill, Estados Unidos busca reforzar su política migratoria con medidas más estrictas, entre ellas la ampliación del muro fronterizo en el tramo que va de El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Preferimos tender puentes y no muros”, responde Sheinbaum a ampliación de muro fronterizo

La presidenta Sheinbaum reiteró que la postura de México frente al fenómeno migratorio se basa en la cooperación internacional y el desarrollo económico en los países de origen.

Aunque reconoció que la ampliación del muro fronterizo es una decisión soberana de Estados Unidos, subrayó que la visión del gobierno mexicano es distinta.

“Ahora hay una visión distinta, no solo del presidente Trump sino de gobiernos previos, y nosotros siempre vamos a insistir en otra perspectiva. Finalmente es una decisión de Estados Unidos poner el muro” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria recordó además una frase que ha sido utilizada por distintos gobiernos mexicanos al referirse a la política migratoria.

“Hay una frase que han usado otros gobiernos, no solo nosotros: ‘Nosotros preferimos tender puentes y no muros’, y eso es lo que buscamos siempre” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Cuánto costará la ampliación del muro fronterizo de Estados Unidos?

La segunda administración de Donald Trump destinaría cerca de 50 mil millones de dólares para el programa One Big Beautiful Bill, el cual contempla un endurecimiento del control migratorio en la frontera con México.

De acuerdo con el plan, estos recursos se utilizarán para la ampliación y construcción del muro fronterizo en la frontera sur de Estados Unidos, particularmente en la región que conecta El Paso con Ciudad Juárez.

El proyecto también incluye la implementación de tecnología de vigilancia avanzada, como cámaras de seguridad y drones de reconocimiento.

Además, el programa prevé asignar mayores recursos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), con el objetivo de incrementar la contratación de oficiales y agentes de la patrulla fronteriza.