Con la finalidad de reforzar la frontera sur de Estados Unidos con México, Donald Trump alista expropiaciones para el muro fronterizo en Texas.

Este mes de febrero, en Laredo, Texas, al menos 60 habitantes han recibido una carta de la administración de Donald Trump, con la sentencia:

“Aviso de interés: Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos” Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump (Kenny HOLSTON / POOL / AFP / AFP)

La profesora Nayda Álvarez, reveló mediante la agencia AFP, que el gobierno le da 5 días para hacerles saber que permite que el muro fronterizo atraviese su jardín, de lo contrario, su propiedad, ubicada en la ribera del río Grande, Texas, será expropiada.

Antonio Rosales Jr., de 75 años, respalda a la profesora, también recibió una carta donde le advierten que parte de su propiedad de madera será derrumbada.

“Recibimos una carta del gobierno que dice que van a derrumbar parte de mi casa y que tengo cinco días para firmar los papeles” Antonio Rosales Jr.

Édgar Villaseñor, activista del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, lo confirma. Se está llevando a cabo una apropiación masiva de tierras donde la orilla del río Grande es la más afectada.

Actualmente en Laredo, habitan más de 25 mil ciudadanos que, en su mayoría, son de habla hispana.

Casas, parques, senderos para andar en bicicleta, áreas para pesca y hasta un cementerio se encuentran en la ribera. Su paso es libre, sin muros.

La expropiación de propiedades es necesaria

El Gobierno de Estados Unidos argumenta que las propiedades son de utilidad pública y/o interés social. Conforme a derecho, los propietarios a cambio deberán recibir una compensación basada en el valor comercial del bien.

Al respecto, un portavoz de la administración de Trump, señala:

“Para lograr el control operativo de la frontera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debe, de conformidad con la ley, construir la infraestructura física necesaria” Portavoz

Razón por la que el Gobierno está contactando a los propietarios que se verán afectados por la construcción del muro fronterizo en Texas.

Muro fronterizo (Guillermo Arias / AFP)

Estados Unidos construirá muro “inteligente”

En su lucha por paralizar la migración a Estados Unidos, Donald Trump, de 79 años de edad, planea construir un “muro inteligente” a lo largo de sus más de 3 mil kilómetros de frontera con México.

El plan contempla: