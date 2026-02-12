La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la compra de acero que inició Estados Unidos para construir el muro fronterizo, señalando que no está de acuerdo con su edificación.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el muro [...] Nosotros construimos puentes, no construimos muros” Presidenta Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera del 12 de febrero de 2026, Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno busca una buena relación bilateral con Estados Unidos, a la par que coopera con el tema de migración.

Sus declaraciones son en respuesta a la titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien anunció el 10 de febrero que fue pactado el último contrato para adquirir el acero necesario para construir el muro fronterizo.

Sheinbaum rechaza compra de acero anunciada por Kristi Noem

En medio de los preparativos para construir el muro fronterizo, la presidenta Claudia Sheinbaum agregó que el Gobierno de México seguirá, como lo ha hecho siempre, brindando apoyo humanitario a la población migrante.

“Esa siempre ha sido la posición del Gobierno de México. Es muy importante, porque ha sido independientemente de los partidos políticos” Presidenta Claudia Sheinbaum

Aunque Claudia Sheinbaum rechazó su construcción, Kristi Noem justificó que el muro fronterizo ha sido fundamental para frenar el ingreso de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos desde México.

Bajo el argumento de que el muro fronterizo ha dado buenos resultados, Kristi Noem anunció la construcción de una nueva instalación a lo largo del Río Bravo, en el área del condado de Cameron.

Detalló que las estructuras serán fabricadas por una empresa familiar y forman parte de un proyecto que contempla abarcar una extensión aproximada de 800 kilómetros.