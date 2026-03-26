Vecinos y medios locales de Nogales, Sonora denunciaron la presunta incursión armada de elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos en territorio mexicano sin permiso, mientras realizaban trabajos de reparación en el acceso de un tren que cruza la frontera entre ambos países.

De acuerdo con los reportes, un grupo de al menos 10 elementos de la Guardia Nacional estadounidense realizaba labores para reparar una puerta de acceso utilizada por el tren fronterizo.

Durante estas maniobras, los militares portaban armas largas.

Sin embargo, vecinos de la zona señalaron que, además de estar armados, los militares habrían ingresado al lado mexicano de la frontera, incluso a terrenos particulares, para poder concluir los trabajos de reparación.

Vecinos de Nogales reclama a militares de Estados Unidos por entrar a su terreno

La presencia de los elementos militares estadounidenses en territorio mexicano generó inconformidad entre los habitantes de la zona fronteriza.

Uno de los vecinos reclamó directamente a los uniformados por ingresar a su propiedad sin permiso.

En un video difundido por el medio La Silla Rota, el vecino se dirigió a los militares tanto en inglés como en español para exigir explicaciones, al asegurar que para realizar las reparaciones cruzaron hacia su terreno, ubicado del lado mexicano de la frontera.

“Nadie se mete al terreno del vecino para cuidar su casa y menos con armas” Vecino de Nogales, Sonora

🚨¡OJO AQUÍ! Elementos de la Guardia Nacional de #EU🇺🇸, se meten a territorio mexicano armados y SIN PERMISO. Ocurrió en la garita del centro de #Nogales.



Mi colega @borderlineason para @lasillarota narra los hechos y habla con vecino indignado al que le invadieron su… pic.twitter.com/RfhIgDfzmf — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 26, 2026

El mismo vecino señaló que, en ocasiones anteriores, cuando soldados mexicanos han estado en esa área fronteriza, han sido detenidos y desarmados por autoridades estadounidenses.

Guardia Nacional de Estados Unidos se retira de territorio mexicano tras reparación

Los hechos, registrados el pasado 25 de marzo, quedaron documentados en video.

En las imágenes se observa cómo los elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos permanecieron cerca de una hora realizando trabajos de reparación en la puerta de acceso del tren.

Pese a que durante algunos momentos habrían ingresado a territorio mexicano, los militares concluyeron los trabajos y posteriormente se retiraron sin incidentes.

Vecinos también denunciaron que en el lugar había presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes únicamente habrían observado la situación y tomado fotografías mientras se realizaban las maniobras de los militares estadounidenses.

Hasta el momento, autoridades federales como la Sedena, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o el gobierno municipal de Nogales no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.