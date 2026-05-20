La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, negó haber usado recursos públicos para bloquear la asistencia a una movilización de Morena, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

“De ninguna manera, y hablábamos de la entidad, del estado de Chihuahua, lo lejano que llega a estar del centro y lo difícil que puede ser, toda la indolencia y omisión que existe por parte de Morena, por saber y conocer qué es lo que existe en el estado de Chihuahua” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Cabe recordar que la marcha de Morena en Chihuahua exigía juicio político contra Maru Campos, relacionada con acusaciones de intervención de agencias de Estados Unidos en seguridad estatal y presuntos bloqueos a autobuses de simpatizantes.

Maru Campos niega haber bloqueado marcha de Morena en Chihuahua

En entrevista exclusiva con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la mandataria panista Maru Campos desmintió cualquier operación desde su gobierno para impedir la asistencia a la protesta convocada por Morena. “De ninguna manera”, afirmó de forma tajante.

De igual manera, Maru Campos minimizó el impacto de la marcha de Morena y subrayó que ella se dedica a defender lo que le corresponde, mientras aseguró que “Morena está lejos de Chihuahua”.

Morena organizó la movilización el sábado pasado para exigir juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, en medio de acusaciones por la presunta intervención de agencias de Estados Unidos en operativos de seguridad estatal, como el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

La gobernadora Maru Campos ha mantenido una postura firme, negando cualquier irregularidad y señalando que rinde cuentas directamente a la gente de Chihuahua, no a instancias federales como el Senado.