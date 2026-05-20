La influencer mexicana Paolita Suárez de Las Perdidas encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se reportara un aparatoso accidente automovilístico en León, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, la creadora de contenido de Las Perdidas habría chocado la camioneta que conducía contra un camión repartidor sobre el bulevar Cañaveral, en la zona de Viñedos.

Wendy Guevara reacciona al accidente de Paolita Suárez en plena transmisión en vivo

Se reportó que Paolita Suárez sufrió un fuerte accidente automovilístico en León, Guanajuato en donde las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, en donde se observa una pick-up roja con severos daños en la parte frontal.

La noticia del accidente de Paolita Suárez también llegó a Wendy Guevara durante una transmisión en vivo, la influencer interrumpió el enlace tras recibir mensajes relacionados con el accidente.

Más tarde explicó que intentó comunicarse con Paola, pero no obtuvo respuesta, por lo que pidió esperar información oficial antes de confirmar cualquier detalle.

En las imágenes que ya circulan en redes sociales, puede verse cómo los elementos de emergencia acudieron al lugar para atender a Paolita Suárez, quien presuntamente fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Usuarios en redes sociales y seguidores de Las Perdidas han mostrado preocupación por la salud de Paolita Suárez, mientras continúan circulando videos y fotografías del accidente ocurrido la noche del 19 de mayo en León.

Hasta el momento, ni Paola Suárez ni su equipo han confirmado oficialmente su estado de salud.