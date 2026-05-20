La Mega Marcha de Transportistas es hoy 20 de mayo por lo que desde ya hay varias vialidades de CDMX afectadas por el paso y bloqueo de la manifestación convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Pese a que se trata de una concentración tal y como lo precisó la ANTAC, ya vialidades de CDMX presentan problemas de paso afectando la circulación en calles principales de la capital.

Hoy 20 de mayo estas son las vialidades de CDMX afectadas

Desde antes de la 9:00 de la mañana, hora citada para la Mega Marcha de Transportistas, vialidades de la CDMX ya están siendo afectadas.

Por lo que según reportes en redes sociales en tiempo real, las vialidades en CDMX que ya han comenzado a tener afectaciones a la circulación y el paso por los bloqueos previstos para este miércoles 20 de mayo:

Canal del Norte

Paseo de la Reforma

Eje 2 Norte

Congreso de la Unión

Mariano Escobedo

Eje 1 Norte

Donceles

Allende

República de Perú

#Ahora |



7:30AM continúa el bloqueo de Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, afectado el servicio de la Línea 7 del Metrobús. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/qcv8drZCVm — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 20, 2026

Ante las primeras afectaciones por los bloqueos de este 20 de mayo en la CDMX, las alternativas en esta vialidades son Av. Insurgentes, Circuito Interior, Eje 1 Poniente, Av. Circunvalación, Eje 1 Oriente.

Así el cierre del Eje 2 Norte, desde Congreso de la Unión. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/4cGFwtTkyj pic.twitter.com/UE1D2vA5RS — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 20, 2026

Así será la ruta de manifestantes hoy 20 de mayo

La Mega Marcha de Transportistas precisó que su ruta de manifestación partirá de una concentración convocada desde el Ángel de la Independencia hacia el Senado de la República.

Con ello, se prevé que la ruta que se seguirá será por la avenida Paseo de la Reforma, por lo que tendrás que tenerlo en cuenta.

Asimismo, se prevé que los bloqueos se puedan extender hacia el Zócalo de la CDMX, con lo que se espera que Avenida Juárez y Avenida 5 de Mayo sean las afectadas.