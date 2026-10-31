Claudia Sheinbaum propuso que los restos Cuauhtémoc Cárdenas sean trasladados y descansen en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores.

Le propuse ayer mismo a la secretaria de Gobernación, tiene que pasar por un comité y una evaluación, pero si lo permite la familia, quisiéramos llevarlo (a Cuauhtémoc Cárdenas) a la Rotonda de las Personas Ilustres. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México aseguró que Cuauhtémoc Cárdenas fue un hombre valiente que está en la historia del país, por lo que presentó la opción a la familia del ingeniero.

Tal como mencionó Claudia Sheinbaum, para que una persona ingrese a la Rotonda de las Personas Ilustres necesita la aprobación del Consejo Consultivo.

Restos de Cuauhtémoc Cárdenas podrían descansar en la Rotonda de las Personas Ilustres

Tras el funeral de Cuauhtémoc Cárdenas, Claudia Sheinbaum propuso a la Secretaría de Gobernación el llevar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres.

Durante el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes, Claudia Sheinbaum declaró que dicha propuesta debe ser aprobada, además de aceptada por la familia del ingeniero.

Al respecto, Lázaro Cárdenas Batel señaló que aceptarán la propuesta de Claudia Sheinbaum sobre llevar los restos a la Rotonda de las Personas Ilustres.

Además de destacar que está conmovido por las palabras de quienes hablaron durante el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, así como las muestras de apoyo ante su muerte.

Claudia Sheinbaum llega a Bellas Artes para el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Rotonda de las Personas Ilustres: esto se necesita para la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas

De manera breve, Claudia Sheinbaum habló sobre el proceso para que una persona descanse en la Rotonda de las Personas Ilustres, que inicia con la propuesta del Consejo Consultivo.

Esta será oficializada también por Claudia Sheinbaum mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras el análisis y resolución del Consejo Consultivo, integrado por:

La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas será revisada, así como sus aportaciones cívicas y políticas, aunque deberá pasar un año desde su muerte.