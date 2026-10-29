Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fueron trasladados al Panteón Francés de San Joaquín, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, la noche del miércoles 28 de octubre, luego de que se confirmara su muerte a los 92 años.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), será despedido este jueves 29 de octubre en el Panteón Francés, donde se preparan los servicios para familiares, amigos y personas cercanas al ingeniero, una de las figuras más relevantes de la izquierda mexicana.

Cuauhtémoc Cárdenas será despedido en el Panteón Francés

La carroza que transportaba los restos de Cuauhtémoc Cárdenas llegó al Panteón Francés alrededor de las 22:30 horas del miércoles, después de salir del Hospital Ángeles Metropolitano, ubicado en la colonia Roma Sur.

De acuerdo con reportes periodísticos, Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, acudió al lugar para coordinar los preparativos del funeral, y durante la noche, el acceso al Panteón Francés permaneció restringido a familiares, mientras se organizaban las exequias.

Se prevé que familiares y allegados acudan durante la mañana de este jueves 29 de octubre para despedir al ingeniero al Panteón Francés; también se reportó que la cremación de sus restos estaría programada para la tarde, aunque los detalles pueden estar sujetos a cambios.

Cabe recordar que Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán, senador y el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular, en 1997, además, contendió por la Presidencia de México en 1988, 1994 y 2000.

En 1989 fundó el PRD junto con otros dirigentes de la Corriente Democrática, movimiento que rompió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y contribuyó a transformar la competencia política en México.

La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas quedó ligada a la lucha por la democratización del país y al desarrollo de la izquierda mexicana contemporánea.