La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó priorizar la conservación del arrecife en Mahahual, Quintana Roo, antes de permitir el desarrollo del proyecto turístico “Perfect Day México” de Royal Caribbean.

"Hay proyectos buenos y hay proyectos que no pueden desarrollarse por razones ambientales o por razones sociales. En este caso, lo más importante en la manifestación de impacto ambiental que se presenta tiene que ver con conservar el arrecife que hay en esa zona. No puede haber un proyecto que dañe el arrecife de esa zona. Si se va a hacer, tiene que ser en otro lugar que permita que se desarrolle el proyecto y que no se dañe el arrecife o bajo ciertas condicionantes que ponga la Secretaría de Medio Ambiente" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 13 de mayo, Sheinbaum dejó clara su postura sobre la protección ambiental en la zona del Caribe mexicano y afirmó que ningún proyecto puede avanzar si pone en riesgo el ecosistema arrecifal.

Semarnat mantiene revisión del proyecto “Perfect Day México” en Mahahual

La presidenta Sheinbaum también señaló que algunas críticas hacia proyectos turísticos responden únicamente a posturas políticas; sin embargo, reconoció que otras sí están relacionadas con preocupaciones legítimas sobre el impacto ambiental.

Por ello, confirmó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales continúa revisando el proyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean en Mahahual.

"Algunas críticas son por criticar todo y otras críticas sí tienen que ver con la protección ambiental y eso es justamente lo que está revisando la Semarnat" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han emitido una resolución definitiva sobre si la empresa podrá desarrollar el complejo turístico en Mahahual conforme a las leyes ambientales mexicanas.

Greenpeace advierte posibles daños ambientales en Mahahual

La organización ambientalista Greenpeace ha denunciado que el megaproyecto turístico podría generar impactos negativos en el ecosistema del Caribe mexicano.

De acuerdo con Greenpeace, la Semarnat analiza actualmente distintos elementos dentro del proceso de evaluación ambiental, entre ellos:

La información técnica presentada por Royal Caribbean.

Observaciones realizadas por ciudadanos y organizaciones ambientalistas.

Posibles impactos acumulativos en el ecosistema arrecifal de Mahahual.

Una vez concluido el análisis, la Semarnat podrá:

Autorizar el proyecto.

Autorizarlo con condicionantes y medidas de mitigación.

Negarlo por daños ambientales irreversibles o no compensables.

La organización ambientalista también acusó que habitantes de Mahahual no han sido tomados suficientemente en cuenta durante el proceso de evaluación del proyecto turístico que pretende desarrollarse en la costa de Quintana Roo y que ahora solo esta evaluación quedó en manos de la Semarnat.