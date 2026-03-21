En sintonía con la política nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el municipio de Culiacán avanza en la implementación del programa “Mundial Social”, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y generar espacios de convivencia comunitaria.

Desde el fraccionamiento La Puerta, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó la entrega de una cancha de fútbol con pasto sintético, obra que forma parte de la estrategia para impulsar el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social.

Culiacán suma 21 canchas del programa “Mundial Social”

La nueva instalación se construyó en una superficie de mil 86 metros cuadrados, con una inversión superior a 2.8 millones de pesos. El espacio cuenta con techumbre, iluminación y condiciones adecuadas para su uso permanente, lo que permitirá a niñas, niños y jóvenes practicar deporte en un entorno seguro.

Durante el evento, el alcalde destacó que esta infraestructura representa una política pública enfocada en la prevención y el fortalecimiento del tejido social. Señaló que la cancha entregada corresponde a la número 21 de un total de 25 proyectadas por el municipio.

Además, informó que el gobierno de México construirá ocho espacios adicionales, como parte del plan estatal que contempla 64 canchas de fútbol con pasto sintético en todo Sinaloa.

Como parte de esta estrategia, también se anunció la realización del primer “Mundialito Infantil” en Culiacán, evento que reunirá a casi 50 equipos durante cinco días en distintas colonias. La iniciativa busca fomentar la participación deportiva y promover la convivencia entre familias y comunidades.

Autoridades municipales señalaron que el programa “Mundial Social” busca recuperar espacios públicos y convertirlos en centros de encuentro para la niñez y la juventud, utilizando el deporte como instrumento de bienestar.

Con estas acciones, Culiacán fortalece su infraestructura deportiva y se suma a una visión nacional que busca que el fútbol deje un legado social, donde la práctica deportiva contribuya a la integración comunitaria y a la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.