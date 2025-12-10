Claudia Sheinbaum presenta a Estados Unidos propuesta sobre el Tratado de Aguas de 1944 y confía que puedan llegar a un acuerdo que beneficie a ambos países.

“Estamos trabajando conjuntamente para que no haya alguna diferencia y que se entienda la situación que esto representa” Claudia Sheinbaum

En medio de la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, Claudia Sheinbaum asegura que se debe de considerar la cantidad de agua que existe y lo que necesita cada nación.

Claudia Sheinbaum confirma que ya presentó a Estados Unidos dos propuestas sobre el Tratado de Aguas de 1944

La presidenta de México destacó que las negociaciones con Estados Unidos continúan en marcha luego de que presentó una propuesta sobre el Tratado de Aguas de 1944.

Esto luego de que Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 5% si México no incrementa la entrega de agua del Río Bravo.

Tras la propuesta enviada, Claudia Sheinbaum confirmó que Estados Unidos le respondió horas más tarde y ellos contestaron con una segunda propuesta.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum confirmó que las negociaciones siguen en marcha tras la reunión virtual del martes sobre el Tratado de Aguas de 1944.

Y es que se acordó tener una reunión este miércoles 10 de diciembre, pero no dio más detalles sobre las propuestas presentadas.

Claudia Sheinbaum puntualizó que en las negociaciones también participan los gobernadores de los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua (norte de México).

La presidenta de México confía que pronto se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a ambos países reconociendo la cantidad de agua que existe y lo que necesita cada nación.

Claudia Sheinbaum destacó que buscarán que en las negociaciones no se afecta ni a los agricultores ni el consumo humano de agua.

“Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944, y se está buscando, sin afectar ni a los agricultores ni a sobre todo el consumo humano de agua, poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que México cumplirá con el Tratado de Aguas de 1944, pero defendiendo los interés de la nación

Claudia Sheinbaum sostuvo que México cumplirá con el Tratado de Aguas de 1944, pero advirtió que existen condiciones que impiden aportar el volumen disponible.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum destacó que existen límites físicos y condiciones de sequía que impiden aportar más volumen del disponible, por lo que no es algo que se pueda hacer sin pensar en las consecuencias.

Claudia Sheinbaum destacó que en todo momento defenderá los intereses de México.

“Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación” Claudia Sheinbaum

Para Claudia Sheinbaum el Tratado de Aguas de 1944 es muy claro al señalar que “si hubo cinco años de sequía, pues tiene que reponerse lo que no se entregó, en los siguientes cinco años”.

De acuerdo con el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.