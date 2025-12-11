El ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, advirtió que la presión de Estados Unidos por el Tratado de Aguas es infundada, y sentenció que “México no le debe agua a nadie”.

"Se dice que los mexicanos debemos pagarle agua a los texanos, porque les debemos agua, no señor, México no le deba agua a nadie" Patricio Martínez. Ex gobernador de Chihuahua

Patricio Martínez advierte que Estados Unidos interpreta mal el Tratado de Aguas: “México no le debe agua a nadie”

Al asegurar que el gobierno de Donald Trump tiene información incorrecta sobre los efectos del Tratado de Aguas, Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua dijo que “México no le debe agua a nadie”.

Entrevistado en el noticiero radiofónico de José Cárdenas, Patricio Martínez explicó que el tratado establece la forma en que México Estados Unidos deben repartirse el agua que corre en el Río Bravo.

"El hecho de que no les esté llegando agua a los texanos, no es por que México no haya pagado , porque no tiene nada que pagar" Patricio Martínez. Ex gobernador de Chihuahua

En ese sentido, resaltó que el acuerdo implica que México reconoce que un tercio del agua de 6 de sus ríos, se acumule en las presas para sumar a la contabilidad de Estados Unidos.

No obstante, detalló que eso no implica que México esté pagando una cuota a Estados Unidos y por ende, es falso que exista una deuda de agua como ha insistido el gobierno de Donald Trump.

Ante ello, refirió que la causa de la falta de agua en Texas, no es por un incumplimiento, sino por un déficit en la captación que también se registró en las presas de Estados Unidos.

Tratado de Aguas con Estados Unidos (Margarito Pérez / Cuartoscuro)

Falta de agua en Texas no es por deuda de México, sentencia Patricio Martínez

Al explicar los alcances del Tratado de Aguas y rechazar que México le deba agua a Estados Unidos, Patricio Martínez explicó que la escasez se debe a un motivo totalmente ajeno al tema.

Sobre el problema, el ex gobernador de Chihuahua explicó que se trata de un déficit que está ocurriendo tanto en el Río Colorado en Estados Unidos, como en el Río Bravo en Nuevo México.

Río Bravo (agencia ap)

Dicha falta de agua en los ríos por causa de las condiciones climatológicas, agregó, es la que ha generado el déficit en Texas por el que el gobierno de Donald Trump ha insistido en presionar a México.

No obstante, expuso que todo Texas “tiene las presas con muy bajos niveles”, por lo que el problema no es por un incumplimiento de México, sino una crisis hídrica en toda la cuenca del Bravo y el Colorado.