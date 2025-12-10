Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció los nombres de quiénes participarán en las pláticas sobre el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

Desde la conferencia mañanera, se había señalado que habría reuniones dedicadas al Tratado de Aguas de 1944 tras el nuevo arancel de Estados Unidos a México ante acusaciones de incumplirlo.

¿Quiénes participarán en pláticas sobre Tratado de Aguas de 1944? SRE da los nombres

Fue en un comunicado conjunto que la SRE y otras dependencias dieron a conocer los nombres de quienes encabezarán la reunión binacional del año sobre el Tratado de Aguas de 1944:

Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Roberto Velasco, encargado de despacho de la SRE y subsecretario para América del Norte

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Acorde con lo explicado por la SRE, las pláticas sobre el Tratado de Aguas de 1944 se llevarán a cabo en seguimiento de alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a México como a Estados Unidos.

SRE anuncia quiénes participarán en las pláticas sobre el Tratado de Aguas de 1944 (SRE en X)

Tal como se adelantó en la conferencia mañanera de hoy martes 9 de diciembre, esta sería la quinta reunión bilateral, que se realizará de manera virtual, aunque se desconoce la fecha a realizarse.

Asimismo, los funcionarios señalados por la SRE habrían acudido por la tarde de este martes 9 de diciembre a Palacio Nacional; sin embargo, no dieron detalles sobre su visita.

SRE afirma que México cumple con el Tratado de Aguas de 1994

Durante la conferencia mañanera del martes 9 de diciembre, el encargado de despacho de la SRE, Roberto Velasco, afirmó que México está actuando conforme al Tratado de Aguas de 1944 pese a la acusación de Donald Trump.

Roberto Velasco explicó que el Tratado de Aguas de 1944 establece en su artículo 4, referente a una situación de sequía extraordinaria, ya que se permite en ese caso que el faltante se compense en el siguiente quinquenio.

Sin embargo, la SRE y el resto de dependencias buscarán llegar a un acuerdo con Estados Unidos, con una distribución justa del agua y que se garantice el derecho humano al líquido vital.