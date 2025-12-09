Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México anunció una reunión para el Tratado de Aguas de 1944 tras nuevo arancel de Estados Unidos.

Después de la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con su homólogo estadounidense en el marco del sorteo del Mundial 2026, Donald Trump hizo un anuncio de un arancel de un 5% si México con entregaba 986 millones de metros cúbicos de agua.

Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum desde su conferencia mañanera del pueblo del 9 de diciembre recordó que para esta tarde se tiene una reunión con autoridades de Estados Unidos para negociar este tratado.

Sheinbaum confía en que haya acuerdo tras reunión por Tratado de Aguas de 1944

La reunión con autoridades de Estados Unidos por el Tratado de Aguas de 1944 ocurrirá este martes 9 de diciembre a las dos de la tarde, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Resalta además que el Gobierno de México siempre está buscando “el mejor acuerdo posible” y en esta reunión quieren explicar a autoridades de Estados Unidos lo que limita al país para la entrega de agua.

Sin embargo la presidenta de México espera que no haya problema con las autoridades de Estados Unidos y se llegue a un acuerdo.